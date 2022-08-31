Ералы Тугжанов. Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области. Ранее он занимал должность заместителя премьер-министра РК. Указ подписал глава государства. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В период с 1988 по 2001 годы - преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 годы - председатель комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2017 годы - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы - аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Федерации профсоюзов.

11 февраля 2020 года указом главы государства был назначен заместителем премьер-министра. Затем был переназначен на эту должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985526-eraly-tugzhanov-naznachen-akimom-aktyubinskoy-oblasti/