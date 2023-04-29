Акимы Ералы Тугжанов и Мурат Журебеков рассказали, на каких ездят машинах

Ералы Тугжанов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Стало известно, на какой машине ездит аким Актобе Мурат Журебеков, а также глава региона Ералы Тугжанов. Марки автомобилей чиновники озвучили корреспонденту "Диапазона".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что акимы должны пешком ходить по своим городам.

Корреспондент издания решил поинтересоваться, делают ли это главы Актобе и области, а также на каких машинах они ездят.

Мурат Журебеков. Фото: facebook.com/aktobeakparat

По словам акима Актобе Мурата Журебекова, у него служебное авто Kia Quoris 2014 года выпуска.

"Машиной я пользуюсь. При этом и в будни, и в выходные также хожу по улицам, жилым массивам, дворам", - сказал градоначальник.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов сообщил, что его служебный автомобиль Lexus 2012 года выпуска.

"Я не могу в районы и села идти пешком. Сами понимаете, расстояния немаленькие. В городе везде по объектам пешком ходить не получится. Я думаю, создавать видимость, что пешком ходим, никому не нужно. Где объективно нужно поехать на машине - мы поедем на машине. Где можно спокойно пешком пройтись, конечно, пройдем пешком", - пояснил Ералы Тугжанов.

Коллаж: diapazon.kz

Напомним, Ералы Тугжанов был назначен на должность акима Актюбинской области в августе 2022 года. До этого он занимал пост заместителя премьер-министра Казахстана.

В декабре после внеочередных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев переназначил его акимом региона.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

Также был заместителем акима Карагандинской области, председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции РК, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, акимом Мангистауской области, председателем Федерации профсоюзов РК.

Мурат Журебеков стал акимом Актобе в январе 2023 года. До этого был первым вице-министром энергетики РК.

Он выпускник Актюбинского государственного университета им. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета Strathclyde (Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО "КазТрансГаз".

В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО "КазТрансГаз", "Интергаз Центральная Азия", национальной компании "КазМунайГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018778-akimy-eraly-tugzhanov-i-murat-zhurebekov-rasskazali-na-kakih-ezdyat-mashinah/