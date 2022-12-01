Ералы Тугжанов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Ералы Тугжанов переназначен акимом Актюбинской области. Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области", - говорится в указе главы государства.

Напомним, Ералы Тугжанов стал главой региона в конце августа 2022 года.

Он родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В 1988-2001 годах — преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы — заместитель акима Карагандинской области.

В 2006-2008 годах — председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

В 2008-2017 годах — заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы — аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Федерации профсоюзов РК.

В феврале 2020 года был назначен заместителем премьер-министра РК, в январе 2021 года и январе 2022 года его переназначили на данную должность.

А в августе текущего года он стал акимом Актюбинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999746-eraly-tugzhanov-perenaznachen-akimom-aktyubinskoy-oblasti/