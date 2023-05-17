Посадку вертолета в Акорде сняли на видео

Акорда. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня отправляется с государственным визитом в Китай. В связи с этим в Telegram-канале "Борт №1" показал кадры посадки вертолета в Акорде.

В посте говорится, что сегодня президент отправляется в Китай с государственным визитом.

"Ожидается насыщенная программа на три дня: визит главы государства, саммит "Центральная Азия + Китай". А пока мы хотели бы показать процесс посадки вертолета в Акорде", – гласит пост.

Ранее в Акорде сообщили, что свой визит в Китай президент Касым-Жомарт Токаев совершит 17-19 мая. В рамках поездки ожидаются его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще президент планирует встретиться с главами крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".

Ранее в МИД КНР сообщали, что помимо президента Казахстана Китай посетят главы еще нескольких соседних государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

К слову, сегодня Касым-Жомарт Токаев отмечает свое 70-летие. Накануне в его пресс-службе сообщали, что никаких мероприятий по случаю его дня рождения не планируется.

Напомним, что в последний раз президент посещал Китай с визитом в феврале прошлого года. Тогда он провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине и пригласил его в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020920-posadku-vertoleta-tokaeva-v-akorde-snyali-na-video/