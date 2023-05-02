Новые формы управления многоквартирными домами обсудили в правительстве

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Совета по экономической политике под председательством Алихана Смаилова обсудил совершенствование механизмов управления жилыми домами в Казахстане, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Так, на заседании Совета по экономической политике были рассмотрены вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами.

Отмечается, что соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

В ходе обсуждения члены совета рассмотрели и поддержали предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которые будут предусматривать дополнительные механизмы управления МЖД для обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

Также на заседании обсуждались вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.

Напомним, что 19 апреля Касым-Жомарт Токаев на заседании с правительством заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется.

На следующий день слова Токаева прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев.

Позже вице-премьер-министр Алтай Кульгинов объяснил, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной.

"Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок, потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря.

Эти моменты нужно будет учитывать в будущем. Сейчас центральный госорган вместе с депутатами думает о проработке", – говорил Кульгинов.

Отметим, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).

Ранее сообщалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК.

А в марте этого года президент подписал закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым в Казахстане вводят новую форму управления жилыми домами.

Кроме того, согласно принятому закону, парковки и кладовки станут самостоятельными видами имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019072-novye-formy-upravleniya-mnogokvartirnymi-domami-obsudili-v-pravitelstve/