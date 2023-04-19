Токаев: Акимы должны пешком ходить по своим городам

Мужчина за рабочим столом. Иллюстративное фото: Getty Images / nastinka

Касым-Жомарт Токаев на совещании заявил о плохом внешнем виде городов Казахстана, в том числе и столицы. Он призвал акимов ходить пешком, чтобы видеть состояние городов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нам надо обратить самое пристальное внимание на обустройство всех наших городов, особенно столицы. Надо признать, наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. Мы бываем за границей, есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах, которые при гораздо меньших бюджетах выглядят прилично, чистые.

По всей видимости, это работа муниципальных властей, но с другой стороны это и отношение самих горожан к месту проживания, чего у нас нет в достаточной мере. Мы все сталкиваемся с проблемой, как горожане абсолютно небрежно, безалаберно относятся к своим улицам, домам", - заявил Токаев.

Он добавил, что это ухудшает имидж страны.

"Это, кстати говоря, происходит и в столице. Я неоднократно говорил, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и его окраины.

Вы все понимаете, что пока, будь это столица или другие города, в особенности областные города или города ниже статусом, выглядят очень плохо. Это надо признать. Здесь есть акимы всех уровней, представители маслихатов, обратите внимание.

Недавно показали по ТВ сюжет – детская площадка в Семее, опасно просто пользоваться этой площадкой. Акимы должны пешком ходить по своим городам и населенным пунктам. Это касается и столицы", - добавил президент.

Напомним, сегодня в Астане Касым-Жомарт Токаев проводит совещание по социально-экономическим вопросам с представителями правительства, парламента и акиматов.

Первым на совещании выступил премьер-министр Алихан Смаилов. Он рассказал о росте экономических показателей, иностранных инвестициях и итогах развития экономики за первый квартал текущего года.

На совещании выступил также аким Астаны Женис Касымбек. Он заявил, что в этом году будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017354-tokaev-akimy-dolzhny-peshkom-hodit-po-svoim-gorodam/