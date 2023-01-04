Мурат Журебеков. Фото: Telegram/Aktobe_region

Назначен новый аким Актобе. Им стал Мурат Журебеков. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Сегодня глава региона Ералы Тугжанов представил градоначальника активу, передает Telegram-канал "Официальные новости акимата Актюбинской области".

Мурату Журебекову 44 года. Он выпускник Актюбинского государственного университета им. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета Strathclyde (Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО "КазТрансГаз".

В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО "КазТрансГаз", "Интергаз Центральная Азия", национальной компании "КазМунайГаз".

С декабря 2019 года до настоящего назначения был первым вице-министром энергетики РК.

Напомним, еще в начале декабря 2022 года стало известно, что Асхат Шахаров покинул пост акима Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004156-naznachen-novyy-akim-aktobe/