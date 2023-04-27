Токаев поручил правительству подготовить доклад о нациестроительстве в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

На XXXII сессии АНК Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство должно подготовить аналитической доклад о процессе нациестроительства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для повышения эффективности государственной политики необходим комплексный анализ. Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями.

Необходимо уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике. Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьезного разговора", – заявил Токаев.

Сегодня глава государства выступил с речью на XXXII сессии Ассамблеи народов Казахстана.

Президент высказался о ценности паспорта Республики Казахстан. По его словам, обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны.

Также глава государства заявил, что казахский язык станет популярным тогда, когда усилится его востребованность.

На сайте Оксфордского словаря приводится определение понятию "нациестроительство" – это процесс создания или развития нации после обретения страной независимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018477-tokaev-poruchil-pravitelstvu-podgotovit-doklad-o-natsiestroitelstve-v-kazahstane/