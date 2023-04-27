Токаев: Следует принять меры для устранения причин этносоциальной напряженности

Село. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании XXXII сессии АНК, где указал на проблемы в интеграции этносоциальных групп. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Следует принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности. На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами", – заявил президент.

Он подчеркнул, что важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп.

"Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов.

Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан. Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур", – добавил Токаев.

Напомним, что сегодня в Астане проходит XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием президента.

Ранее в своей речи Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в публичном поле стало появляться много фейков, с помощью которых из-за рубежа пытаются разжечь рознь между людьми и подорвать госбезопасность.

"Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. (...)

Мы должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми. Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона", – подчеркивал он.

При этом, по словам президента, все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, а также нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга.

"Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею народа Казахстана, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав", – заявлял Токаев.

Позже глава государства поручил правительству до конца года подготовить доклад о нациестроительстве в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018485-tokaev-prizval-prinyat-mery-dlya-ustraneniya-prichin-napryazhennosti-mezhdu-etnosami-v-kazahstane/