"Ранее протестовали за другую компанию": политолог о собравшихся у здания Минэнерго

Данияр Ашимбаев. Фото: facebook.com/adaniyar

Политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с собравшимися в Астане жителями Жанаозена, которые требуют устроить их в штат компании "Озенмунайгаз".

Он уточнил, что речь идет не о забастовке, кроме того, собравшиеся жанаозенцы - не нефтяники, а работники сервисной компании, которая проиграла тендер.

"И указанные протестующие, которые, как сообщил КМГ, ранее протестовали за другую компанию и по поводу другого тендера, теперь требуют их срочно трудоустроить в "Озенмунайгаз". Ранее, как известно, жители одного из сел Мангистау требовали их устроить на работу туда же, несмотря на ранее согласованные квоты.

Работа в ОМГ ("Озенмунайгаз" - прим. ред.) становится своего рода маленькой национальной идеей. В Мангистау одно из самых популярных преступлений - мошенничество с обещанием трудоустройства туда же. Причем, речь идет о миллионных суммах, которые желающие попасть в штат платят аферистам", - пишет Ашимбаев.

По его словам, когда говорят о "протестующих нефтяниках Жанаозена", нужно понимать, что о самих нефтяниках речь идет крайне редко.

"В основном "бузят" сотрудники сервисных компаний, у которых истек контракт или проигран тендер (что, мягко говоря, позволяет сделать вывод о том, что за "протестами" стоят хозяева проигравшей компании). Добавим сюда безработных, но не только местных, но и приезжих. А Мангистау, как известно, единственная в Казахстане область, имеющая положительное сальдо миграции (кроме мегаполисов)", - пишет политолог.

Он отмечает, что в других нефтяных компаниях региона такие проблемы бывают очень редко. По его мнению, причина состоит в том, что "Озенмунайгаз" является на 100% государственной компанией.

"Претензии автоматически идут не на частника, а на акимат и правительство, достаточно запуганные прошлыми беспорядками. Что дает трудоустройство в ОМГ? Ведь в сервисных компаниях сопоставимые условия труда, а в местной коммунальной сфере, где множество вакансий, финансовые условия регулярно улучшаются, чтобы сделать их привлекательными.

Ответ также прост: работа в ОМГ - стабильный доход, позволяющий существенно нарастить уровень потребительного кредитования, которое слабо привязано к товарам первой необходимости.

Кроме того, коллективы ОМГ связывают тесные отношения с местными неформальными группами, в частности, с религиозными радикалами, заинтересованными в финансовых пожертвованиях от работников и наличии рычагов влияния на местные и центральные органы", - рассказал Данияр Ашимбаев.

Он подчеркнул, что восприятие так называемых "протестов нефтяников" должно быть критичным, а не эмоциональным.

Ранее мы сообщали, что у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Ситуацию прокомментировали в "КазМунайГаз". Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

В КМГ пояснили, что 1 апреля этого года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге.

Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Новый глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев назвал ситуацию "манипулированием информацией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016298-ranee-protestovali-za-druguyu-kompaniyu-politolog-o-sobravshihsya-u-zdaniya-minenergo/