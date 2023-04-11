"Продукты купить невозможно": бывшему вице-министру Абишеву выставили счет на 20 млн тенге

Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Осужденный бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил, что судебный исполнитель выставил ему счет на 20 млн тенге. Об этом экс-замглавы Минздрава написал на своей странице в .

"По решению казахстанского судьи Алькенова судебный исполнитель выставил счет на оплату на 20 млн тенге. Я позвонил судебному исполнителю и сказал, что эта карта - моя зарплатная карта и единственный источник дохода в моей семье. На что получил ответ, что это - поручение судьи Ибрагима Алькенова. Вот такие вот у нас судьи.

Теперь даже продуктов домой купить невозможно. Ничего невозможно. Хорошо хоть, соседи у меня очень отзывчивые, пригласили меня и мою супругу на ифтар во время священного месяца Рамазан", - написал Абишев.

Между тем, в пресс-службе городского суда Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что, согласно приговору суда, с Елжана Биртанова и Олжаса Абишева взыскана госпошлина в доход государства за удовлетворение гражданского иска - по 20 251 847 тенге с каждого.

Напомним, что бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов и его заместитель Олжас Абишев были осуждены в октябре 2022 года: спустя более 2 лет судебных заседаний они получили условные сроки в 5 лет и 4 года соответственно.

Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями по одному из эпизодов – это эпизод по разработке электронной платформы здравоохранения.

Также обоих обязали выплатить 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.

После суда Биртанов заявил, что выплатить сумму в 1,3 млрд тенге – нереально. Вместе с адвокатами он и Абишев подали апелляцию. Однако в отмене приговора апелляционная инстанция обоим отказала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016288-produkty-kupit-nevozmozhno-byvshemu-vitse-ministru-abishevu-vystavili-schet-v-20-mln-tenge/