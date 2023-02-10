Биртанову и Абишеву отказали в отмене приговора

Елжан Биртанов (по центру) и Олжас Абишев (крайний слева). Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В столичном суде сегодня состоялось итоговое заседание по апелляционной жалобе осужденных экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего зама Олжаса Абишева – судебная коллегия отказала им в отмене приговора, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили на заседании, судебная коллегия рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, поступившее по их апелляционным жалобам вместе с адвокатами, на приговор Сарыаркинского районного суда №2 Астаны.

"Судебная коллегия постановила: приговор от 28 октября 2022 года в отношении Биртанова и Абишева – оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитника и осужденных оставить без удовлетворения", – зачитал один из судей коллегии.

Напомним, что Биртанов и Абишев были осуждены в октябре 2022 года: спустя более 2 лет судебных заседаний они получили условные сроки в 5 лет и 4 года соответственно.

Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями по одному из эпизодов – это эпизод по разработке электронной платформы здравоохранения.

Также обоих обязали выплатить 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.

После суда Биртанов заявил, что выплатить сумму в 1,3 млрд тенге – нереально. Вместе с адвокатами он и Абишев подали апелляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008930-birtanovu-i-abishevu-otkazali-v-otmene-prigovora/