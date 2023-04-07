Лишить Каракат Абден мандата депутата потребовали казахстанские активисты
Опубликовано:
Общественный деятель Дина Тансари опубликовала петицию о лишении Каракат Абден депутатского мандата. Ситуацию прокомментировал член фракции партии "Ауыл" Анас Баккожаев, передает корреспондент NUR.KZ.
Руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) на своей странице в Facebook опубликовала петицию на имя главы ЦИК Нурлана Абдирова. В ней предлагается лишить Абден мандата депутата за нарушение конституционных норм и утрату доверия избирателей.
Тансари отметила, что 5 апреля Абден подтвердила свое намерение продвигать неконституционные, по ее словам, нормы по дискриминации прав женщин по половому и национальному признаку.
"В кулуарах мажилиса слуга народа Каракат Абден ответила на вопрос о том, будет ли на посту депутата воплощать в жизнь свою идею – облагать казашек налогом за брак с иностранцами.
Абден ответила: "Одно могу сказать: все, что я говорила, все мои идеи, все вопросы, которыми я занималась, найдут продолжение в последующей деятельности. То, что вы сейчас говорите, нужно "распаковывать", нужно объяснять, как это будет. Почему бы и нет? Однозначно", – напомнила Дина Тансари.
Активистка считает, что эти заявления идут вразрез со статьей 39 Конституции РК, которая гласит: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".
Также она сослалась на пункт 2 данной статьи, где говорится, что неконституционными признаются любые действия, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие.
"Депутат Каракат Абден свои личные убеждения и идеи, как она выразилась, пытается выдать за требование народа, став депутатом парламента Казахстана, открыто пропагандирует дискриминирующие права женщин ценности", – заявила Дина Тансари.
Сегодня журналисты в кулуарах мажилиса поинтересовались у коллеги Каракат Абден по фракции Анаса Баккожаева, что он думает о ее идеях.
"Каракат Абден – член нашей фракции. Ее сообщения (о возможности дальнейшего продвижения идеи о введении налога на замужество за иностранцев – прим. ред.) – это было ответом на вопрос журналиста. Во-первых, мы, фракция, не продвигаем этот вопрос. Сразу скажу, у нас другие ценности: сельское хозяйство, АПК. Мы этим сейчас занимаемся", – заявил член фракции партии "Ауыл", депутат мажилиса Анас Баккожаев.
Редакция NUR.KZ также обратилась в Центральную избирательную комиссию за комментарием по данному вопросу.
Напомним, несколько дней назад Каракат Абден заявила, что все ее идеи, все вопросы, которыми она занималась как кандидат в президенты Казахстана, найдут продолжение в последующей деятельности.
При этом позже она прокомментировала собственное предложение ввести налог на брак казахстанок с иностранцами.
Добавим, что в прошлом году Каракат Абден баллотировалась в президенты Казахстана от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".
По итогам прошедших выборов Каракат Абден заняла третье место.
В 2019 году вышла книга Каракат Абден "Ты – казашка. Гордись!".
По словам Абден, ее произведение призвано помочь казахским девушкам осознать свою "уникальность и неповторимость". Кроме того, благодаря ее творению, юным казахстанкам будет легче строить свою жизнь в современном мире, опираясь при этом на многовековые традиции и обычаи, считает автор.
Однако общественность отреагировала на книгу неоднозначно. В Сети заявляли, что подобной литературой государство лишь поддерживает "идеологию, которая ставит девочек ниже мальчиков".
Эту книгу правозащитница Тансари также упомянула в опубликованной петиции.
Добавим, как сообщается на официальном сайте фонда "НеМолчиKZ", основой целью его создания является содействие в формировании гражданского общества, свободного от насилия (сексуального, физического, эмоционального и так далее) и любой формы дискриминации в отношении женщин, мужчин и несовершеннолетних, основанного на принципах законности и справедливости, с равными возможностями для реализации и защиты конституционных и личных прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015926-lishit-karakat-abden-mandata-deputata-potrebovali-kazahstanskie-aktivisty/