Лишить Каракат Абден мандата депутата потребовали казахстанские активисты

Каракат Абден. Фото: instagram.com/abdenkarakat

Общественный деятель Дина Тансари опубликовала петицию о лишении Каракат Абден депутатского мандата. Ситуацию прокомментировал член фракции партии "Ауыл" Анас Баккожаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) на своей опубликовала петицию на имя главы ЦИК Нурлана Абдирова. В ней предлагается лишить Абден мандата депутата за нарушение конституционных норм и утрату доверия избирателей.

Тансари отметила, что 5 апреля Абден подтвердила свое намерение продвигать неконституционные, по ее словам, нормы по дискриминации прав женщин по половому и национальному признаку.

"В кулуарах мажилиса слуга народа Каракат Абден ответила на вопрос о том, будет ли на посту депутата воплощать в жизнь свою идею – облагать казашек налогом за брак с иностранцами.

Абден ответила: "Одно могу сказать: все, что я говорила, все мои идеи, все вопросы, которыми я занималась, найдут продолжение в последующей деятельности. То, что вы сейчас говорите, нужно "распаковывать", нужно объяснять, как это будет. Почему бы и нет? Однозначно", – напомнила Дина Тансари.

Активистка считает, что эти заявления идут вразрез со статьей 39 Конституции РК, которая гласит: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

Также она сослалась на пункт 2 данной статьи, где говорится, что неконституционными признаются любые действия, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие.

"Депутат Каракат Абден свои личные убеждения и идеи, как она выразилась, пытается выдать за требование народа, став депутатом парламента Казахстана, открыто пропагандирует дискриминирующие права женщин ценности", – заявила Дина Тансари.

Сегодня журналисты в кулуарах мажилиса поинтересовались у коллеги Каракат Абден по фракции Анаса Баккожаева, что он думает о ее идеях.

"Каракат Абден – член нашей фракции. Ее сообщения (о возможности дальнейшего продвижения идеи о введении налога на замужество за иностранцев – прим. ред.) – это было ответом на вопрос журналиста. Во-первых, мы, фракция, не продвигаем этот вопрос. Сразу скажу, у нас другие ценности: сельское хозяйство, АПК. Мы этим сейчас занимаемся", – заявил член фракции партии "Ауыл", депутат мажилиса Анас Баккожаев.

Редакция NUR.KZ также обратилась в Центральную избирательную комиссию за комментарием по данному вопросу.

Напомним, несколько дней назад Каракат Абден заявила, что все ее идеи, все вопросы, которыми она занималась как кандидат в президенты Казахстана, найдут продолжение в последующей деятельности.

При этом позже она прокомментировала собственное предложение ввести налог на брак казахстанок с иностранцами.

Добавим, что в прошлом году Каракат Абден баллотировалась в президенты Казахстана от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

По итогам прошедших выборов Каракат Абден заняла третье место.

В 2019 году вышла книга Каракат Абден "Ты – казашка. Гордись!".

По словам Абден, ее произведение призвано помочь казахским девушкам осознать свою "уникальность и неповторимость". Кроме того, благодаря ее творению, юным казахстанкам будет легче строить свою жизнь в современном мире, опираясь при этом на многовековые традиции и обычаи, считает автор.

Однако общественность отреагировала на книгу неоднозначно. В Сети заявляли, что подобной литературой государство лишь поддерживает "идеологию, которая ставит девочек ниже мальчиков".

Эту книгу правозащитница Тансари также упомянула в опубликованной петиции.

Добавим, как сообщается на официальном сайте фонда "НеМолчиKZ", основой целью его создания является содействие в формировании гражданского общества, свободного от насилия (сексуального, физического, эмоционального и так далее) и любой формы дискриминации в отношении женщин, мужчин и несовершеннолетних, основанного на принципах законности и справедливости, с равными возможностями для реализации и защиты конституционных и личных прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015926-lishit-karakat-abden-mandata-deputata-potrebovali-kazahstanskie-aktivisty/