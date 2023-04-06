"Есть вопросы важнее": Каракат Абден – о своей идее налога на брак с иностранцами

Каракат Абден. Фото: instagram.com/abdenkarakat

Депутат мажилиса Каракат Абден прокомментировала собственное предложение ввести налог на брак казахстанок с иностранцами, передает корреспондент NUR.KZ.

В комментариях в своем аккаунте в соцсети Instagram депутат отметила, что вопрос "сложный и широко обсуждаемый", а мнения людей, по ее словам, разделились на "за" и "против". Абден подчеркнула, что в этом вопросе должно учитываться мнение каждого казахстанца.

"Эта инициатива во время выборов прозвучала как одна из мер по сохранению наших национальных традиций, укреплению патриотизма. Я готова продолжать все свои инициативы и в депутатской деятельности. Но в стенах мажилиса ни один вопрос без глубокой проработки с научным анализом мною подниматься не будет.

Пожалуй, надо немного разъяснить, что изначально эта инициатива поднималась на фоне демографических проблем. Население Казахстана не такое большое, и любой отток – это вопрос национальной безопасности. Женщины тем более важны, ведь они – проводники наших национальных ценностей", – написала депутат.

По словам Каракат Абден, ее политический ракурс направлен на более значительные проблемы.

"Есть вопросы гораздо важнее налога на брак с иностранцами. Среди них – возможность дифференциации ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют большую часть госбюджета", – заявила мажилисвумен.

Она отметила, что ее радует активное обсуждение инициативы населением и выражение гражданской позиции со стороны казахстанцев. В заключение депутат подчеркнула, что в ближайшее время вопрос о налоге на брак с иностранцами для нее не является актуальным.

Напомним, вчера журналисты в кулуарах палаты задали вопрос Абден о том, будет ли она продвигать тему введения налогов на брак с иностранцами. Ранее эта инициатива была озвучена ею во время теледебатов кандидатов в президенты.

На это Абден ответила: "Почему бы и нет? Однозначно".

В 2022 году Каракат Абден выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников". По итогам прошедших выборов Каракат Абден заняла третье место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015686-est-voprosy-vazhnee-karakat-abden-vyskazalas-o-svoey-idee-naloga-na-brak-s-inostrantsami/