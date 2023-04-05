"Почему бы и нет": депутат Абден о введении для казахстанок налога на брак с иностранцами

Каракат Абден. Фото: instagram.com/abdenkarakat

Экс-кандидат в президенты, ныне депутат мажилиса Каракат Абден в кулуарах палаты рассказала о планах на работу в качестве депутата мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Каракат Абден заявила, что все ее идеи, все вопросы, которыми она занималась как кандидат в президенты Казахстана, найдут продолжение в последующей деятельности.

В этой связи журналисты поинтересовались, значит ли это, что она будет продвигать тему введения налогов на брак с иностранцами, которая была озвучена ею во время теледебатов кандидатов в президенты.

"То, что вы сейчас говорите, нужно "распаковывать", нужно объяснять, как это будет. Почему бы и нет? Однозначно", - заявила в ответ Каракат Абден.

В 2022 году Каракат Абден выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

Позже ЦИК официально зарегистрировал Абден в качестве кандидата на пост главы государства.

По итогам прошедших выборов Каракат Абден заняла третье место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015542-pochemu-by-i-net-karakat-abden-o-vvedenii-nalogov-za-brak-s-inostrantsami/