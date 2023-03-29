"Потенциал не раскрыт": Токаев о туризме в Казахстане

Указатели в горах Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выступая на сессии открытия парламента, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о туризме в Казахстане. Его слова приводит официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Особого внимания правительства и парламента заслуживает развитие туризма. Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны.

Для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов", - сказал президент.

Во время своего выступления глава государства также обратился к отечественным предпринимателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014488-tokaev-v-strane-est-privlekatelnye-turisticheskie-obekty-no-oni-malodostupny/