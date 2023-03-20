"Продолжу возврат земель": кандидат в депутаты Бакытжан Базарбек озвучил свои планы

Бакытжан Базарбек. Фото: instagram.com/bakytzhan.bazarbek

Кандидат в депутаты мажилиса парламента Бакытжан Базарбек заявил, что продолжит работу по возврату земель в госсобственность, если получит депутатский мандат, сообщили представители его штаба.

Штаб кандидата в депутаты мажилиса парламента РК по избирательному участку округа №5 из Алматы Бакытжана Базарбека во время пресс-конференции подвел итоги агитационной работы.

По данным наблюдателей штаба, которые работали на 230 участках в Алматы, за Бакытжана Базарбека проголосовало более 25 тысяч человек.

"По данным наших наблюдателей, мы – в лидерах. Пока итоговые данные мы не получили. Результатов ожидаем сегодня", – отметил кандидат в депутаты.

Он поблагодарил своих сторонников за колоссальную работу и постоянную поддержку во время электоральной кампании.

"Я горжусь тем, что у меня большая поддержка населения и горожан. Являясь ведущим юристом в области земельного права, на эти выборы я пришел не с пустыми руками, подняв на своем пути очень большие проблемы.

Наш штаб добился возврата земель в государственную собственность центра акушерства гинекологии и перинатологии города Алматы. Ранее часть земельного участка центра была отчуждена в 2011 году постановлением Виктора Храпунова", – сказал Бакытжан Базарбек

Кандидат отметил, что уверен в своей победе и планирует после получения депутатского мандата продолжить заниматься возвратом земель.

По данным его штаба, Базарбек провел около 90 встреч с более чем 5-ю тысячами избирателей, взял под контроль несколько десятков проблемных вопросов. Посетил проблемный ЖК "Мечта", жители которого обеспокоены массовой застройкой вокруг территории дома.

За агитационный период Бакытжан Базарбек встретился с педагогами, представителями здравоохранения, ветеранами, молодежью, охватив все страты избирателей. Были посещены школы, поликлиники, центры крови, частный сектор и ЖК в Бостандыкском, Наурызбайском и Медеуском районах.

Во время пресс-конференции в Алматы кандидат в депутаты мажилиса парламента РК подчеркнул, что продолжит работу по возврату земель в государственную собственность, начатую им ранее, после получения депутатского мандата.

Отмечается, что его штаб уверен в победе своего кандидата согласно данным собственных наблюдателей, которые работали на избирательных участках.

"Во всех регионах страны мы вернули в госсобственность более 3 млн гектаров общественных территорий. В частности, речь идет о Бутаковском ущелье, обсерватории и Каменском плато. В настоящее время мы работаем над возвращением в госсобственность участков в русле реки Ерменсай, военного госпиталя, центральной площади и других, которые незаконно находятся в частной собственности. Также по 27 земельным участкам отменены решения по Иле-Алатаускому национальному парку, находившемуся в частных руках", – заявил кандидат.

По его словам, особый акцент будет сделан на возврате в госсобственность земель сельхозназначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013661-prodolzhu-vozvrat-zemel-kandidat-v-deputaty-bakytzhan-bazarbek-ozvuchil-svoi-plany/