Выборы в Казахстане оценили в бюро и парламентской ассамблее ОБСЕ

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ озвучили предварительные выводы о прошедших в Казахстане выборах, передает корреспондент NUR.KZ.

БДИПЧ и ПА ОБСЕ оценивали прошедшие в Казахстане выборы на соответствие обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам, стандартам демократических выборов, а также законодательству.

Сообщается, что досрочные парламентские выборы в Казахстане прошли в контексте реформ, начатых с целью приблизить Казахстан к проведению выборов в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ.

Поправки учли предыдущие рекомендации БДИПЧ и расширили возможности выбора для избирателей, но нужны дальнейшие изменения в нормативно-правовой базе.

Подчеркивается, что в нормативно-правовую базу, регламентирующую выборы, были внесены значительные изменения, учитывающие ряд предыдущих рекомендаций БДИПЧ, в том числе прямое избрание депутатов мажилиса, разрешение участвовать в выборах кандидатам-самовыдвиженцам, снижение избирательного порога с 7 до 5%.

Специалисты отметили, что участники предвыборной гонки вели активную и свободную кампанию. Органы по проведению выборов провели подготовку эффективно, голосование в целом было организовано гладко.

Также были сделаны следующие выводы:

подготовка к выборам проводилась эффективно и в установленные сроки;

ЦИК регулярно проводила заседания в прямом эфире и оперативно публиковала свои решения, демонстрируя транспарентность;

занятия для комиссий нижестоящего уровня были организованы и интерактивны;

процедуры подсчета голосов и подведения итогов не всегда выполнялись последовательно и своевременно;

ЦИК провела обширную и инклюзивную информационную кампанию для избирателей на казахском и русском языках.

Как отметили представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ, было реализовано несколько положительных инициатив по облегчению доступа инвалидов к избирательному процессу. Ограничения на право голосовать для лиц с инвалидностью интеллектуального или психологического характера, а также для всех заключенных сохраняются.

Всего было зарегистрировано около 12 миллионов избирателей. Ни один из собеседников МНВ БДИПЧ не высказал серьезных опасений по поводу точности и инклюзивности списков избирателей.

Сообщается, что списки избирателей были доступны для ознакомления общественности.

"Органы по проведению выборов зарегистрировали 7 партийных списков с 281 кандидатом для участия в пропорциональной избирательной кампании и 435 кандидатов, в том числе 359 самовыдвиженцев, для участия в выборах по мажоритарным округам. 54 кандидата, баллотировавшихся по мажоритарному принципу, были сняты с учета за досрочную агитацию и на основании расхождений в их налоговых декларациях", – говорится в заявлении.

Отмечается, что, в целом, участники предвыборного процесса вели активную кампанию. Наиболее заметной была крупнейшая партия Amanat. Партийные платформы и месседжи касались широкого круга социальных и экономических вопросов, но в целом поддерживали президентскую программу реформ.

Подчеркивается, что МНВ БДИПЧ не получала информации, а также не наблюдала никакой дискриминационной риторики, в том числе в отношении национальных меньшинств.

Гендерные вопросы, по их мнению, не занимали заметного места в кампании, хотя женщины хорошо представлены в судебной системе и органах по проведению выборов нижестоящего уровня.

Большинство телевизионных каналов, в отношении которых МНВ БДИПЧ осуществляла мониторинг, обеспечивали беспристрастное освещение предвыборной деятельности политических партий.

Было отмечено, что теледебаты, одни из которых были организован ЦИК, а два – оплачены политическими партиями, послужили платформой для представления партиями своих взглядов.

Также подчеркивается, что в ряде случаев выдвижения и регистрации кандидатов были предоставлены средства судебной защиты, что позволило восстановить кандидатов в праве быть избранными.

Кроме того, указывается, что недавно измененный Закон о выборах впервые ввел официальный процесс аккредитации гражданских наблюдателей, требующий, чтобы национальная организация включила наблюдение за выборами в число своих уставных видов деятельности. В целом, аккредитация наблюдателей была всеобъемлющей.

День выборов

Отмечается, что день выборов прошел спокойно и организованно. Голосование было эффективно организовано, и процедуры в целом соблюдались.

В день выборов ЦИК объявила обновленную информацию о ходе голосования, включая явку избирателей. Предварительная явка составила 54 процента, при этом значительная разница была отмечена в Алматы, где, по сообщениям, она составила 26 процентов.

ММНВ наблюдала за процедурой открытия на 117 избирательных участках и положительно оценила открытие на всех наблюдаемых избирательных участках, кроме 3.

ММНВ положительно оценила процесс голосования в 97 процентах из 1201 наблюдений. Процедуры голосования в основном соблюдались, но ММНВ заметила некоторые нарушения.

По данным БДИПЧ и ПА ОБСЕ, наблюдатели от политических партий и кандидатов и доверенные лица присутствовали на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков. Гражданские наблюдатели присутствовали на 82% наблюдаемых избирательных участков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013669-vybory-v-kazahstane-otsenili-v-byuro-i-parlamentskoy-assamblee-obse/