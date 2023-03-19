Сколько казахстанцев проголосовало за рубежом, ответили в МИД Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко в ЦИКе рассказал о ходе голосования на выборах в мажилис и маслихаты Казахстана за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко сообщил, что на 18:00 по времени Астаны за рубежом завершило работу 11 участковых избирательных комиссий.

"Завершилось голосование в Сеуле, Токио, Пекине, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Улан-Баторе, Гонконге, Шанхае, Бангкоке, Джакарте и Ханой. В целом проголосовало порядка 5 071 граждан Казахстана из 12 016 казахстанцев, которые заявили о намерении проголосовать за рубежом. Это составляет 41,8%", – отметил спикер.

Он добавил, что на данный момент работу продолжает 66 участков.

Подчеркивается, что, в целом, для обеспечения реализации конституционных прав казахстанцев, находящихся за рубежом, при загранучреждениях РК в 62 иностранных государствах было образовано 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей – 12 016 человек.

Напомним, сегодня, 19 марта, проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов.

На 18:10 по времени Астаны явка избирателей, включенных в списки, составила 53,11%. Больше всего по Казахстану голосовали жители Кызылординской области – 65,7% избирателей. Меньше всего явка составила в Алматы – 22,95%.

Добавим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

При этом маслихаты – это местные представительные органы, которые выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013518-skolko-kazahstantsev-progolosovalo-za-rubezhom-otvetili-v-mid-kazahstana/