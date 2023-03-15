"Если мой опыт нужен будет": Дуйсенова рассказала, готова ли работать на пенсии

Тамара Дуйсенова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Глава Министерства труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах сената рассказала, готова ли работать после выхода на пенсию, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли она продолжить работу после выхода на пенсию.

"Если мой опыт нужен будет, я бы продолжила работу. Если мой опыт не нужен, то тогда, конечно, я тоже буду находиться на пенсии. Буду получать пенсионные выплаты",- указала она в ответ.

Тамара Дуйсенова отметила, что Трудовой кодекс дает возможность работодателям самим определиться продолжать трудовой договор с человеком или не продолжать в зависимости от его опыта работы.

"Очень многие работодатели оставляют этих работников на прежней должности с той же заработной платой. Плюс к нему они будут получать пенсионные выплаты, представленные республиканским бюджетом. Да, в отдельных случаях это могут быть лица, которые хотят продолжать работу в связи с тем, что необходимо для их семейного бюджета. То есть мы не препятствуем работе. Это выбор самого человека", - резюмировала министр.

Согласно информации официального сайта Минтруда, Тамаре Дуйсеновой сейчас 58 лет - она родилась в 1965 году в Сарыагашком районе.

С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Стоит отметить, что ранее она уже возглавляла данное министерство - с 2013 по 2014 и с 2017 по 2018 годы.

Напомним, сегодня глава Минтруда и соцзащиты населения прокомментировала вопрос о том, планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года.

Пенсионный возраст для женщин в Казахстане

В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с ежегодным посланием народу сообщил, что возраст выхода на пенсию для женщин будет установлен на уровне 61 года.

А в начале декабря внесение поправок в данный закон поддержали депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях.

Подчеркнем, что в декабре прошлого глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года.

На официальном сайте Электронного правительства указано, что в настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет в 63 года, для женщин – 61 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013034-esli-moy-opyt-nuzhen-budet-duysenova-rasskazala-gotova-li-rabotat-na-pensii/