Могут ли увеличить пенсионный возраст в Казахстане с 2029 года, ответила Дуйсенова

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минтруда и соцзащиты населения на пленарном заседании сената прокомментировала вопрос о том, планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова отметила, что возраст выхода на пенсию связан в первую очередь с продолжительностью жизни, а также зависит от уровня пенсионного обеспечения.

По ее словам, в ближайшие пять лет в сфере здравоохранения будет реализовываться крупный национальный проект, который будет предусматривать улучшение сельской медицины, строительство многофункциональных больниц, строительство специализированных медицинских учреждений, введение телемедицины, скрининга.

"В результате, если будет утверждено, что продолжительность жизни наших граждан стала лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу (увеличение пенсионного возраста – прим. ред.). Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться безусловно", – заявила Тамара Дуйсенова.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года.

И теперь, согласно информации на сайте Электронного правительства, женщины будут выходить на пенсию в этом возрасте следующие 5 лет. А дальнейшее плановое повышение пройдет по такому графику:

с 1 января 2028 года – у женщин в 61,5 года;

с 1 января 2029 года – в 62 года;

с 1 января 2030 года – в 62,5 года;

с 1 января 2031 года женский пенсионный возраст достигнет 63 лет.

При этом возможность получать выплаты по возрасту с 53 лет остается у женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) пять и более детей и воспитавших их до 18-летнего возраста.

Кроме того, граждане, проживавшие с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года (не менее 5 лет) в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска, пострадавшие вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне, выходят на пенсию:

мужчины – по достижении 50 лет;

женщины – по достижении 45 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2013018-mogut-li-uvelichit-pensionnyy-vozrast-v-kazahstane-s-2029-goda-otvetila-duysenova/