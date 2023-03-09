Токаев встретился с молодыми активистами ЗКО (фото)

Токаев встретился с молодежным активом ЗКО. Фото: Акорда

Глава государства посетил молодежный ресурсный центр в Аксае, где встретился с молодыми активистами региона, сообщается на официальном сайте Акорды.

Участники беседы поделились с президентом своими достижениями и успехами. В частности, директор Успеновского комплекса школы и детского сада Асылхан Кармысов рассказал о том, что после получения образования в городе он с удовольствием вернулся домой, чтобы работать на благо родного села.

Ученица 9-го класса школы № 5 города Аксая Анастасия Золотарь – победительница республиканских конкурсов по казахскому языку и литературе. Она гордится тем, что живет и получает образование в Казахстане – стране со светлым будущим.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Диер Нуруллаев родился в Туркестанской области и закончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по программе "Серпін". В настоящее время он преподает физику в средней школе № 4 города Аксая. Диер Нуруллаев попросил главу государства рассмотреть возможность предоставления жилья молодым специалистам в рамках программы развития моногородов.

Предприниматель Кристина Омельяшко, получив грант по программе "Бизнес бастау", смогла превратить свое хобби в успешный деловой проект. Сегодня ее авторские изделия покупают не только местные жители, но и зарубежные туристы.

Глава государства подчеркнул, что будущее страны напрямую зависит от подрастающего поколения. По его словам, государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей, их идеи и инициативы.

Президент отметил, что город Аксай, который он посещал в предыдущий раз 23 года назад, за это время очень сильно преобразился.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Молодежный ресурсный центр Аксая оказывает местным жителям услуги в различных сферах. В частности, в центре расположены коворкинг "Болашак" и благотворительный магазин "Аяла". Также функционирует центр обслуживания молодежи, занимающийся трудоустройством безработной молодежи категории NEET.

Специалисты центра оказывают психологическую помощь подросткам и молодежи, которые столкнулись с жизненными трудностями или подверглись бытовому насилию.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

В ходе поездки президент ознакомился с работой АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания". Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций.

Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Еще президент посетил дворец искусств "Атамекен" в Уральске, где встретился с почетными гражданами региона.

В рамках поездки глава государства посетил производственный цех предприятия ТОО PetrolValves Kazakhstan, расположенный в Аксае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012322-tokaev-vstretilsya-s-molodymi-aktivistami-zko-foto/