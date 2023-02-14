Токаеву продемонстрировали современные теплицы в Степногорске (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с развитием отечественных тепличных технологий в Степногорске. Об этом сообщается на официальном сайте Акроды.

Программу рабочей поездки главы государства в Акмолинскую область продолжило посещение ТОО "Тепличные технологии Казахстана" в Степногорске.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции – огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов.

Общая площадь тепличного комплекса достигает 5 гектаров. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.

Регион является одним из лидеров в сельскохозяйственной отрасли, здесь выращивается четверть зерновых культур страны, производятся большие объемы овощей и мяса птицы.

Президент оценил качество и отметил востребованность выпускаемой продукции, а также обратил внимание на экспортные возможности компании.

Глава государства побеседовал с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской области. В ходе встречи были подняты проблемные вопросы и высказаны конструктивные предложения, касающиеся развития отечественного агропромышленного комплекса.

Президент отметил, что внимательно следит за ситуацией и получает оперативную информацию о положении бизнеса. Он заявил, что государство продолжит поддержку отечественных предпринимателей и будет вырабатывать новые формы сотрудничества.

Напомним, что президент Казахстана сегодня находится с рабочим визитом в Акмолинской области.

В ходе поездки глава государства уже успел посетить Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный в Казахстане вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В своем выступлении Токаев отметил мужество спасателей и пообещал наградить казахстанцев, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Позже президент посетил завод по производству сельхозтехники и новый клинико-реабилитационный центр в Кокшетау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009386-tokaevu-prodemonstrirovali-sovremennye-teplitsy-v-stepnogorske-foto/