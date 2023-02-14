Токаев посетил завод по производству сельхозтехники в Кокшетау (фото)

Касым-Жомарт Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию в Акмолинской области. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО "Казахстанская агроинновационная корпорация".

Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.

Глава государства осмотрел сборочный цех, а затем ознакомился с основными производственными показателями и перспективами развития корпорации.

Касым-Жомарт Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию. Фото: Акорда

Как сообщило руководство завода, на производственной площадке построены дополнительный склад и административно-бытовой корпус. На стадии завершения находятся два новых производственных блока. В странах Европы и Южной Корее были закуплены роботизированные сварочные и фрезерные аппараты, станки. Здесь производятся трактора, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники. За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 млрд тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.

В беседе с работниками предприятия Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за работу и пожелал успехов.

Касым-Жомарт Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию. Фото: Акорда

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал президенту о состоянии машиностроительной отрасли региона. По его словам, за пять лет:

выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2,6 раза;

машиностроения – в 3,2 раза;

производство сельскохозяйственной техники – в 6,9 раза.

В 2022 году в отрасль привлечены инвестиции на сумму 3 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию. Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий Акмолинской области, отметив важность производства качественной продукции. Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.

Напомним, что президент Казахстана сегодня находится с рабочим визитом в Акмолинской области.

В ходе поездки глава государства уже успел посетить Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный в Казахстане вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В своем выступлении Токаев отметил мужество спасателей и пообещал наградить казахстанцев, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009344-tokaev-posetil-zavod-po-proizvodstvu-selhoztehniki-v-kokshetau-foto/