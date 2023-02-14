Токаев посетил завод по производству пестицидов в Степногорске (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству пестицидов "Астана-Нан Chemicals". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по производству пестицидов и агрохимической продукции "Астана-Нан Chemicals".

Учредитель компании Иван Сауэр презентовал Президенту производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.

Завод соответствует мировым стандартам, построен с учетом всех норм и требований экологической, промышленной и санитарной безопасности. В прошлом году предприятие выпустило 7 тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев на заводе "Астана-Нан Chemicals". Фото: Акорда

Степногорская компания также имеет аккредитованную международную производственно-исследовательскую лабораторию.

В ходе посещения предприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и реализации инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии дел в химической и обрабатывающей отрасли, металлургии, легкой и пищевой промышленности.

Президент также осмотрел выставку продукции, выпускаемой в Акмолинской области, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.

Касым-Жомарт Токаев на заводе "Астана-Нан Chemicals". Фото: Акорда

Напомним, что сегодня президент Казахстана находится с рабочим визитом в Акмолинской области.

В ходе поездки глава государства успел посетить Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный в Казахстане вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В своем выступлении Токаев отметил мужество спасателей и пообещал наградить казахстанцев, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Позже президент посетил завод по производству сельхозтехники и новый клинико-реабилитационный центр в Кокшетау.

Далее глава государства сделал несколько остановок в городе Степногорске. Там он ознакомился с развитием отечественных тепличных технологий и проверил работу городской ТЭЦ.

В ходе визита на ТЭЦ президента проинформировали о техническом состоянии оборудования и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области.

Кроме того, в Степногорске Касым-Жомарт Токаев уделил время и простым жителям. Он пообщался с ними в одном из микрорайонов города.

В числе прочего горожан интересовали вопросы экологии. Президент отметил, что занет об обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.

"Только что мне доложили, что есть следующее решение – построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение", – сказал президент.

Не осталась без внимания и ситуация вокруг рудника "Бестобе". Вопрос находится на контроле главы государства, местным органам даны поручения по решению имеющихся проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009407-tokaev-posetil-zavod-po-proizvodstvu-pestitsidov-v-stepnogorske-foto/