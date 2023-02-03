Токаев прилетел в Жамбылскую область (видео)

Самолет президента. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Согласно сообщению, глава государства планирует посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса и ознакомиться с деятельностью социальных объектов региона.

Напомним, в конце января президент побывал с рабочей поездкой в Костанайской области. В ходе поездки он встретился с жителями города Рудного, побывал на местной птицефабрике и ознакомился с работой Соколовского карьера.

В областном центре Токаев посетил автомобильный завод Allur и запустил производство автомобилей Kia Sportage.

Отметим также, сегодня утром президент подписал указ об очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007907-tokaev-priletel-v-zhambylskuyu-oblast/