Токаев подписал указ об увольнении срочников в запас и очередном призыве в армию

Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года, передает официальный сайт Акорды.

Президент в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" и статьей 31 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" постановил:

Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года через соответствующие местные органы военного управления. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан РК, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев рассказал, сколько казахстанцев уклоняются от службы в армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007874-tokaev-podpisal-ukaz-ob-uvolnenii-srochnikov-v-zapas-i-ocherednom-prizyve-v-armiyu/