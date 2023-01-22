Токаев запустил производство автомобилей Kia Sportage в Костанае (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент посетил автомобильный завод Allur. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой предприятия и перспективами его развития на предстоящий период, передает официальный сайт Акорды.

По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек.

На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.

Автограф Касым-Жомарта Токаева на авто. Фото: akorda.kz

Далее глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.

"Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким.

Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Автограф Касым-Жомарта Токаева на авто. Фото: akorda.kz

Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.

Президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеоприветствии отметил важность казахско-корейского сотрудничества в автомобилестроении.

"Нас радуют многообещающие возможности, открывающиеся на казахстанском рынке. Экономика Казахстана развивается динамично и масштабно. Поскольку мы видим большой потенциал для нашего бизнеса на рынке, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность руководству страны за развитие частного бизнеса. Мы глубоко убеждены, что это только начало большого и успешного пути", – сказал Хо Сун Сон.

Касым-Жомарт Токаев на заводе Allur. Фото: akorda.kz

Затем аким области Кумар Аксакалов представил главе государства реализуемые и запланированные в регионе инвестиционные проекты.

Первый реализуемый проект – строительство чугунолитейного производства. На предприятии, которое будет запущено в нынешнем году, будет создано 300 постоянных рабочих мест. Производство 45 000 тонн слитков в год позволит увеличить выпуск инновационной продукции в регионе на 8%. Стоимость проекта составляет 78,2 млрд тенге.

Второй проект – строительство завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники. Предприятие предполагается запустить в эксплуатацию через 2 года. Стоимость проекта, обеспечивающего постоянную занятость 360 человек, составляет 82,5 млрд тенге.

Напомним, в субботу, 21 января, глава государства посетил Костанайскую область. В ходе рабочей поездки в первую очередь президент ознакомился с последствиями прорыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.

Касым-Жомарт Токаев также посетил птицефабрику ТОО "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве.

Кроме того, президент ознакомился с работой Соколовского карьера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006267-tokaev-zapustil-proizvodstvo-avtomobiley-kia-sportage-v-kostanae-foto/