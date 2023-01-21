"Специально приехал, чтобы проверить": Токаев посетил место прорыва теплотрассы в Рудном

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Костанайскую область встретился с жителями города Рудного, пострадавшими в результате прорыва теплотрассы, передает пресс-служба президента в Telegram.

Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате прорыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.

"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", – сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Также президент по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых домах.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Авария на теплотрассе в Рудном произошла два дня назад, 19 января, в 10 часов 30 минут. Как пишет издание Rudnyi Media, из-за этого без воды остались 24 капитальных дома, 59 частных домов, юрлица – 16 строений.

В пресс-службе акима Костанайской области тогда сообщили, что по данной ситуации был создан оперативный штаб.

"Проведена работа с ПКСК, дежурные сантехники находятся на месте и должны быть готовы к быстрому заполнению сетей отопления. Создан оперативный штаб, возглавляемый акимом города. Он все это время находится на месте порыва", – сообщила пресс-служба акима области.

Напомним, сегодня президент прибыл в Костанайскую область. В Акорде рассказывали, что в рамках визита запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006250-spetsialno-priehal-chtoby-proverit-tokaev-posetil-mesto-proryva-teplotrassy-v-rudnom/