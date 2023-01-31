"Список будущих депутатов" прокомментировали в акимате Павлодарской области

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пресс-службе акима Павлодарской области опровергли появившуюся в соцсетях информацию о формировании списка кандидатов, которые станут депутатами мажилиса и маслихата, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, в СМИ и социальных сетях распространяется информация о формировании в одном из районов области списка основных и альтернативных кандидатов на предстоящие выборы депутатов мажилиса и маслихатов различных уровней.

"Данная информация не соответствует действительности. Акиматы городов и районов области подобную работу не ведут. Отмечаем, что организацией процесса выборов занимаются территориальные избирательные комиссии.

Местные исполнительные органы в свою очередь обеспечивают необходимую инфраструктуру для размещения участков для голосования и принимают меры по формированию списков избирателей", – говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

В ведомстве подчеркнули, что выборы депутатов мажилиса и маслихатов должны проходить открыто, прозрачно и честно. Казахстанцев призвали принять активное участие в выборах и доверять только достоверной официальной информации.

Напомним, выборы в мажилис и в маслихаты всех уровней пройдут в один день - 19 марта. Участие в них примут семь партий, две из которых были зарегистрированы лишь недавно.

Между тем казахстанцы рассказали, чего ждут от обновленного мажилиса и каких депутатов хотят видеть в нижней палате парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007373-spisok-buduschih-deputatov-prokommentirovali-v-akimate-pavlodarskoy-oblasti/