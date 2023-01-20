"Простой, добрый человек": казахстанцы рассказали, каких депутатов хотят видеть в мажилисе

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корреспонденты телеканала "Астана" опросили казахстанцев, чтобы узнать, каких депутатов люди хотят видеть в обновленном мажилисе. Народные избранники, по словам казахстанцев, должны быть, в первую очередь, хорошими людьми.

Журналисты поговорили с жителями Усть-Каменогорска и спросили, как они относятся к предстоящим выборам и кого хотят видеть в парламенте.

"Новый президент, новое правительство, новые законы. Наверное, все к лучшему будет. Депутат должен быть простым, добрым человеком, чтоб думал о народе", "Депутаты, которые прошли школу рабочую, те, кто знает производство и кто знает экономику", - ответили жители Восточного Казахстана.

Казахстанцы также признаются, что заинтригованы условиями новой политической конкуренции, в которой пройдут парламентские выборы и выборы в маслихаты.

Отметим, в борьбу за голоса избирателей могут вступить семь партий, две из которых зарегистрированы совсем недавно.

"Давно нужно новую струю. Нужно уже помоложе. Пока есть старшее поколение, нужно молодых выдвигать. Нужно смотреть, как они работают, определенную задачу поставить – за такой-то срок", "Депутаты должны решать наши вопросы проблемные, а не сидеть просто", - считают жители Павлодара.

Отметили казахстанцы и то, что политическое обновление парламента и маслихатов символично пройдет в период весеннего обновления - как олицетворение новых сил и возможностей.

"Все-таки, Наурыз, обновление, может, тоже думаю, также будут и у нас какие-то перемены. Все к лучшему, "Перемены всегда происходят в лучшую сторону", - поделились астанчане.

Напомним, 19 марта в Казахстане пройдут выборы в мажилис и выборы в маслихаты всех уровней. Ранее мы рассказывали, как именно они будут проходить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006209-prostoy-dobryy-chelovek-kazahstantsy-rasskazali-kakih-deputatov-hotyat-videt-v-mazhilise/