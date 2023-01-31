"Цены ниже, зарплаты выше": чего ждут казахстанцы от обновленного мажилиса (видео)

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы рассказали, чего ждут от обновленного мажилиса - граждане надеются на более активную работу народных избранников и решение социальных проблем. Опрос казахстанцев провели корреспонденты телеканала "Астана".

Как показал опрос, казахстанцы надеются на повышение доходов и социальную защиту для тех, кто нуждается в ней больше всего. Люди считают, что народным избранникам по силам создать благоприятные условия для жизни.

"Цены ниже, зарплаты выше. Больше связи с народом, наверное", "Улучшения жизни. Чтобы подорожаний меньше было. Вот самое главное",

"Очень надеюсь, что состав будет более молодой. Чтобы молодежь наша продвинутая, чтобы со своими идеями новыми пришла. Чтобы они действительно были патриотами своей родины, были справедливыми",

"Главное, чтобы они работали и были честными. Мне вообще, в принципе, все равно на возрастной ценз, лишь бы они работали на благо народа и на благо страны", - поделились казахстанцы.

За места в мажилисе смогут бороться семь партий, две из которых зарегистрированы недавно.

Ранее казахстанцы рассказали, каких депутатов хотят видеть в нижней палате парламента.

Напомним, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день - 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007372-tseny-nizhe-zarplaty-vyshe-chego-zhdut-kazahstantsy-ot-obnovlennogo-mazhilisa-video/