Жаксыгали Иманкулов. Фото: gov.kz

Еще один заместитель акима Актюбинской области покинул пост. Жаксыгали Иманкулов написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщили в акимате региона, передает "Диапазон".

Жаксыгали Иманкулов курировал вопросы сельского хозяйства. Работал в должности заместителя акима Актюбинской области с мая 2021 года. Куда он ушел, в акимате региона не уточнили.

Жаксыгали Иманкулову 59 лет. С 2011 по 2020 годы он руководил Департаментом экологии Актюбинской области. До назначения на должность заместителя акима был руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

До него пост заместителя акима Актюбинской области покинул Ермек Кенжеханулы. В октябре прошлого года его назначили заместителем главы Туркестанской области.

Напомним, еще в начале декабря 2022 года стало известно, что Асхат Шахаров покинул пост акима Актобе. Его назначили на должность государственного инспектора Администрации президента Республики Казахстан.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, обладатель ряда престижных спортивных наград, трижды чемпион мира по самбо возглавлял город с 16 марта 2020 года.

Нового акима Актобе назначили в начале января 2023 года. Им стал Мурат Журебеков. Ему 44 года. Он выпускник Актюбинского государственного университета им. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета Strathclyde (Глазго, Шотландия). Также окончил Гарвардскую школу бизнеса (Бостон, США) и Казахстанско-Британский технический университет.

До этого занимал должность первого вице-министра энергетики Казахстана.

После чего Айдос Хамиев, работавший заместителем руководителя столичного управления строительства, стал заместителем акима Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005761-esche-odin-zamestitel-akima-aktyubinskoy-oblasti-pokinul-post/