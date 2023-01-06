Айдос Хамиев стал заместителем акима Актобе

Айдос Хамиев. Фото: instagram.com/aqtobe_akimat

Айдос Хамиев назначен заместителем акима Актобе, до этого он занимал должность заместителя руководителя управления строительства Астаны. Об этом сообщается на официальной странице акимата Актобе в Instagram.

Айдос Хамиев родился в 1985 году. Образование - высшее, окончил Актауский государственный университет им. Есенова по специальности "промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство".

Трудовую деятельность начал мастером, прорабом строительного участка ТОО "Бисентин".

С 2008 по 2015 годы работал государственным строительным инспектором Мангистауской области, экспертом, главным экспертом, начальником управления Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главным государственным строительным инспектором Северо-Казахстанской, Жамбылской и Акмолинской областей.

С 2015 по 2021 годы был заместителем акима Зерендинского района Акмолинской области, акимом Тупкараганского района Мангистауской области, руководителем управлениями строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

До назначения на настоящую должность работал заместителем руководителя управления строительства Астаны.

Напомним, два дня назад акимом Актобе стал Мурат Журебеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004397-aydos-hamiev-stal-zamestitelem-akima-aktobe/