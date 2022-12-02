Асхат Шахаров. Фото: gov.kz

Асхат Шахаров покинул пост акима Актобе. Его назначили на должность государственного инспектора Администрации президента Республики Казахстан, передает "Диапазон".

О том, что Асхат Шахаров покинул пост акима Актобе, стали говорить еще с 25 ноября. Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, обладатель ряда престижных спортивных наград, трижды чемпион мира по самбо возглавлял город с 16 марта 2020 года.

"Актобе - это город, где я получил не только профессиональный, но и большой жизненный опыт. Было много непростых ситуаций, в том числе мирового значения, я ведь был назначен на должность акима во время пандемии.

Но когда я сталкивался с любыми проблемами города, будь то паводок этой весной, перебои отопления в Авиагородке в прошлом году и многими другими, я всегда находил поддержку горожан. Я это очень ценю", - поделился Асхат Шахаров.

Пока исполнять обязанности акима Актобе будет Гульназ Сисенова.

Между тем на официальном сайте акимата Улытауской области 1 декабря появилась информация о том, что в регион прибыл государственный инспектор Администрации президента РК Асхат Шахаров. Он ознакомился с текущим состоянием Жезказганской ТЭЦ.

Интересуетесь футболом? Читайте новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999893-ashat-shaharov-pokinul-post-akima-aktobe/