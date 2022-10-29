Заместитель акима Актюбинской области покинул свой пост

Ермек Кенжеханулы. Фото: gov.kz

В акимате Актюбинской области прокомментировали анонимную информацию о том, что якобы три заместителя главы региона сложили свои полномочия, передает "Диапазон".

В ведомстве сообщили, что вчера заместитель акима Актюбинской области Ермек Кенжеханулы действительно покинул свою должность. Произошло это из-за того, что он стал заместителем акима Туркестанкой области.

"Остальные заместители акима области работают в штатном режиме", - пояснил заместитель руководителя аппарата главы региона Ержан Байтанаев.

34-летний Ермек Кенжеханулы работал менеджером департамента разработки кредитных продуктов АО "НУХ "КазАгро", руководил управлением внешних связей и туризма Актюбинской области.

С 2019 по 2021 годы был акимом Мартукского района. С прошлого года занимал пост заместителя акима Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1994866-zamestitel-akima-aktyubinskoy-oblasti-pokinul-svoy-post/