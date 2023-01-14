Подведены предварительные итоги выборов депутатов сената в Казахстане

Здание сената. Иллюстративное фото: instagram.com/senate_kz

Подведены предварительные итоги выборов депутатов сената парламента Казахстана. Информация опубликована на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.

В Астане 62,1% голосов набрала Бибигуль Жексенбай;

В Алматы - Жанна Асанова (62,2% голосов);

В Шымкенте - Нурлан Бекназаров (76,7% голосов).

В Абайской области - Кайрат Тастеев (82,4% голосов);

В Акмолинской области - Талгат Жунусов (90,9% голосов);

В Актюбинской области - Амангельды Нугманов (83,1% голосов);

В Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев (83,2% голосов);

В Атырауской области - Алибек Наутиев (68,6% голосов);

В Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов (74,7% голосов);

В Жамбылской области - Сакен Арубаев (89,3% голосов);

В Жетысуской области - Амангельды Толамисов (76,3% голосов);

В Карагандинской области - Серик Утешов (78,2% голосов);

В Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов (83,1% голосов);

В Кызылординской области - Руслан Рустемов (67,4% голосов);

В Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров (72% голосов);

В Павлодарской области - Ернур Айткенов (87,1% голосов);

В Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова (80,4% голосов);

В Туркестанской области - Мурат Кадырбек (72,5% голосов);

В Улытауской области - Советбек Медебаев (61,7% голосов);

В Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов (86% голосов).

Депутаты. Скриншот: election.gov.kz

Напомним, 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи на инаугурации анонсировал выборы сенаторов парламента. Позже была назначена дата - 14 января 2023 года. Сегодня они стартовали, окончательные итоги планируется подвести до 20 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005349-podvedeny-predvaritelnye-itogi-vyborov-deputatov-senata-v-kazahstane/