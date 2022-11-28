Выборы в сенат Казахстана: озвучен график предвыборных мероприятий

Здание сената. Иллюстративное фото: gov.kz

В Центральной избирательной комиссии Казахстана на брифинге представили график мероприятий, предшествующих выборам депутатов сената - сами выборы запланированы на начало следующего года, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ЦИК, выдвижение кандидатов в депутаты сената начнется 29 ноября и закончится в 18:00 14 декабря. На процедуру выдвижения выделяется 16 дней.

Регистрация кандидатов стартует 29 ноября и продлится до 18:00 24 декабря - на процедуру регистрации законом предусмотрено 26 дней.

Предвыборная агитация будет проводиться с 24 декабря по 00:00 13 января, или 19 дней.

День тишины наступит 13 января, а день голосования - 14 января.

Итоги выборов депутатов сената планируется подвести до 20 января.

Зампредседателя ЦИК Константин Петров сообщил, что регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00, за 20 дней до дня голосования.

Регистрация кандидатов начинается после получения всех документов и осуществляется областными комиссиями, а также комиссиями городов республиканского значения и столицы при наличии следующих документов:

решение маслихата о выдвижении кандидата в депутаты в случае, если кандидат выдвигается маслихатом;

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, если он выдвигается от маслихата;

заявление гражданина о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты в случае его самовыдвижения;

биографические данные кандидатов;

протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата;

справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его и ее супругой/ом декларации о доходах и имущества;

документы, удостоверяющие внесение кандидатом избирательного взноса: на сегодня он составляет 900 тыс. тенге, что определено Конституционным законом как 15 минимальных заработных плат (1 МЗП равен 60 тыс. тенге - прим. ред.).

Ранее в ЦИК также озвучили требования к кандидатам в депутаты сената.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999207-vybory-v-senat-kazahstana-ozvuchen-grafik-predvybornyh-meropriyatiy/