Могут ли переименовать названные в честь Назарбаева улицы в Казахстане, ответил депутат

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутат Ерлан Саиров в кулуарах парламента высказался о возможности переименования улиц, названных в свое время в честь Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров сообщил, что в каждой области есть большие проспекты имени Нурсултана Назарбаева.

При этом, он добавил, что есть определенные запросы у граждан по их переименованию.

"Думаю, что этот вопрос необходимо решать на местном уровне. Чтобы переименовать, нужно решение маслихата", - пояснил мажилисмен.

В целом, по его словам, сегодня был принят проект Конституционного закона, которым ставится на утрату закон "О первом Президенте РК - Елбасы".

"Есть законы, в которых фигурирует имя первого президента, их достаточно много. Только что был ответ, нужно провести аудит всего законодательства страны, и, думаю, что в последующих сессиях мажилиса парламента эти вопросы нужно ставить. Сегодня речь идет об утрате законной силы закона о статусе первого президента - Елбасы.

Здесь нужно учитывать один нюанс, в законе о Елбасы была статья о том, что его родственники имеют иммунитет. В связи с тем, что этот закон утрачивает силу, родственники уже не будут иметь правовой иммунитет. У Назарбаева в качестве экс-президента РК остаются определенные привилегии, в том числе охрана, пенсионные обеспечения, автомобиль", - резюмировал Саиров.

Сегодня депутаты парламента приняли сразу в двух чтениях проекта закона, которым ставится на утрату закон "О Первом Президенте РК - Елбасы". Наряду с этим министр юстиции Азамат Ескараев пояснил, какие привилегии останутся за Нурсултаном Назарбаевым после отмены закона о первом президенте.

Напомним, что поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента, вступили в силу в июне прошлого года после референдума.

На этой неделе стало известно, что Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Мы писали ранее, какими именно привилегиями согласно этому закону обладал Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005241-mogut-li-pereimenovat-nazvannye-v-chest-nazarbaeva-ulitsy-v-kazahstane-otvetil-deputat/