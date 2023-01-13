Какие гарантии сохранит Назарбаев после отмены закона о первом президенте, объяснили в Минюсте

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Министр юстиции РК в кулуарах парламента рассказал, какие привилегии останутся за Нурсултаном Назарбаевым после отмены закона о первом президенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Ескараев сообщил журналистам, что для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности, в том числе личная неприкосновенность, чести и достоинства, статус первого президента.

"Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Они неприкосновенны. И это (нарушение их - прим.ред.) будет преследоваться законом", - заявил он.

По словам Ескараева, закон о первом президенте, который ставится на утрату, ранее предусматривал соответствующие гарантии на имущество и банковские счета членов семьи Назарбаева.

"Эти гарантии в случае принятия закона (будут поставлены на утрату - прим.ред.)", - заявил глава Минюста.

А на уточняющий вопрос журналистов о том, значит ли это, что после того, как закон вступит в силу, можно будет арестовывать счета родственников Нурсултана Назарбаева, глава Минюста коротко ответил: "Соответствующие выводы можете делать".

Министр также указал, что в действующем Конституционном законе "О президенте РК" не предусмотрены гарантии касательно невозможности заводить уголовные дела на членов семьи экс-президента, равно как и не предусмотрены гарантии относительно их имущества.

К слову он заявил, что власти не вели перечень богатств Назарбаева.

На вопрос о том, могут ли вернуть в госсобственность незаконно оформленное имущество, глава Минюста также коротко заявил: "Если правоохранительные органы рассмотрят и признают таковым, то должны принять законные меры".

Напомним, сегодня парламент в двух чтениях одобрил проекта закона, которым ставится на утрату закон "О Первом Президенте РК - Елбасы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005229-kakie-garantii-sohranit-nazarbaev-posle-otmeny-zakona-o-pervom-prezidente-obyasnili-v-minyuste/