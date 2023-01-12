Как пройдут выборы депутатов сената в Казахстане в эту субботу

Выборы. Иллюстративное фото: Stock / Getty Images

На заседании ЦИК сообщили о готовности регионов к проведению выборов депутатов сената в Казахстане 14 января – участвовать в выборах будут 55 кандидатов, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ЦИК, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты сената из разных регионов страны: 4 кандидата из Алматы, по 2 кандидата из Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской областей и СКО, по 3 кандидата из остальных регионов, а также из Шымкента и Астаны.

Голосование начнется 14 января в 10:00 в западных регионах, и в 11:00 на избирательных участках в остальных регионах Казахстана.

Участие в голосовании примут выборщики – это граждане, которые являются депутатами маслихатов.

После голосования итоги выборов в ЦИК подведут не позднее 20 января.

Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил, что по итогам выборов будут избраны 20 новых сенаторов – таким образом, по его словам, в сенат придут "новые лица".

"Я хочу сказать, что 20 сенаторов будут избраны. 64 кандидата зарегистрированы, из них только четверо – действующие сенаторы. И они являются представителями тех регионов, которые были созданы в прошлом году. Соответственно, мы видим, что из действующих сенаторов где-то максимум могут быть избраны три-четыре. Из этих 20. Если их поддержат депутаты маслихатов. Я говорю о такой возможности. Какое решение будет принято, зависит от депутатов маслихатов. Большинство приходящих сенаторов будут новыми людьми, новыми лицами, на которых есть запрос у нашего общества", - заявил спикер верхней палаты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будет проходить процесс выборов в депутаты сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005142-kak-proydut-vybory-deputatov-senata-v-kazahstane-v-etu-subbotu/