Какие партии смогут участвовать в выборах в 2023 году в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минюста на брифинге в СЦК сообщил, сколько политических партий сможет принять участие в будущих парламентских выборах в 2023 году, которые во время своего послания народу объявил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня первый этап процедуры регистрации прошло три партии, они находятся на стадии проведения съездов и формирования партийного актива. По ныне действующему закону, чтобы зарегистрировать партию, она должна иметь в составе не менее 20 тысяч членов партии, которые должны быть представлены в большинстве регионов страны – в каждом регионе не менее 600 членов партии", – пояснил министр юстиции Канат Мусин.

Среди трех зарегистрированных партий – "Халық Дербестігі", "Намыс" и "Байтақ".

"Партия "Халық Дербестігі" провела съезд, представила в Минюст список своих членов. Сейчас проводится проверка списков. Партии "Намыс" и "Байтак" находятся на стадии проведения съездов.

Другие партии на сегодня пока стадию подачи уведомления в Минюст не прошли, поскольку их документы не соответствуют требованию закона", – добавил Мусин.

Он сообщил, что с 2019 года уведомление в Минюст подавали 18 партий – 5 из них не делали никаких дальнейших шагов, поэтому их уведомления утратили законную силу.

Из оставшихся 13 три вышеназванные партии уже прошли регистрацию, а остальные, по словам министра, еще проходят организационные стадии.

Напомним, что президент Казахстана во время выступления с посланием народу страны заявил о решении провести выборы депутатов мажилиса и маслихатов в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988560-kakie-partii-smogut-uchastvovat-v-vyborah-v-2023-godu-v-kazahstane/