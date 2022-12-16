Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем независимости

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 16 декабря, поздравил жителей страны с Днем независимости. Он пожелал казахстанцам оставаться едиными.

Видеоролик с поздравлением опубликовал Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?". Действие, предположительно, происходит в одной из столичных мечетей сегодня, 16 декабря.

На кадрах собравшиеся казахстанцы просят Назарбаева дать благословение (бата).

"Дайте благословение, Елбасы", — просят голоса за кадром.

Назарбаев отметил, что за 31 год независимости казахстанцы представили свое государство всему миру.

"Хочу в этот праздник пожелать, чтобы наша независимость была вечной, а для этого мы должны оставаться едины. Мы должны беречь свою независимость и никому не отдавать", — сказал первый президент.

Напомним, что сегодня казахстанцев также поздравил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Первый президент Казахстана

Как говорится на официальном сайте первого президента, Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран главой государства 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах. Свои полномочия он сложил в 2019 году.

В январе 2022 года мажилис принял поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народов Казахстана и Совбезе. А в феврале законопроект был принят сенатом. Вскоре соответствующие поправки подписал Токаев.

В апреле стало известно, что полномочия Елбасы уберут из Конституции.

Недавно стало известно, что День Первого президента, который отмечается 1 декабря, приравняли к профпраздникам. Но при этом государственным праздником и, соответственно, выходным днем дата больше не является.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001866-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-nezavisimosti/