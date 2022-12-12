"Я не устал": Даниал Ахметов о работе акимом

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о том, не устал ли он занимать кресло главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос адресовали ему журналисты.

"С чего мы должны уставать? Вы устали от жизни? Нет. И я не устал", — сказал он им в ответ.

Представители СМИ также поинтересовались, чем он может объяснить свое политическое долголетие.

"Это спросите у главы государства", — заявил глава ВКО.

Даниал Ахметов также прокомментировал слова президента о том, что акимы должны избавиться от неэффективных кадров.

"Мы обсудим (этот вопрос - прим. ред.). Все мои замы очень большие профессионалы. Ержан Нурбаев имеет большой опыт в сфере сельского хозяйства, Шакарым Боктугутов - в производстве. Мой заместитель по экономическим вопросам учился в США - тоже очень профессиональный. Мы в акиматы берем только высоких профессионалов. Но президент сказал очень правильные вещи - еще раз обсудим", — резюмировал глава ВКО.

Отметим, что на днях Даниал Ахметов был переназначен главой ВКО. Он возглавил регион в ноябре 2014 года. Затем его несколько раз переназначали на эту должность. К примеру, после выделения Абайской области из состава Восточно-Казахстанской в июне 2022 года он остался акимом ВКО.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001186-ya-ne-ustal-danial-ahmetov-o-rabote-akimom/