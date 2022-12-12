Токаев: Вице-министрами и замами акимов должны быть реальные профессионалы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства рассказал, на чем должна быть сосредоточена кадровая политика страны, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

Глава государства отметил, что строительство справедливого и динамично развивающегося государства предполагает и выстраивание новой кадровой политики.

"Предстоящие преобразования зависят от качества человеческого капитала. Новая кадровая политика должна базироваться на принципах меритократии и профессионализма. На основе этих принципов мы назначаем первых руководителей", - отметил президент.

Вместе с тем, добавил глава государства, необходимо проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, так как в большинстве случаев именно от их работы зависит развитие отраслей и регионов.

"Вице-министрами и заместителями акимов должны быть реальные профессионалы с высоким управленческим потенциалом, развитыми коммуникативными навыками и эмоциональным интеллектом. На этих позициях должны работать люди, способные принимать решения и готовые отвечать за них", - резюмировал президент.

Напомним, сегодня, выступая на расширенном заседании кабмина, Касым-Жомарт Токаев заявил о формальном подходе со стороны госорганов к исполнению его поручений. Президент указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины. Он отметил, что по различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения.

Также Токаев раскритиковал акимов. Он заявил, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Однако, по его словам, проблемы начинаются на стадии реализации на местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001117-tokaev-vitse-ministrami-i-zamami-akimov-dolzhny-byt-realnye-professionaly/