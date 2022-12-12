Женис Касымбек рассказал, стоит ли ждать кадровых перестановок в акимате Астаны

Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Экс-аким Карагандинской области Женис Касымбек в кулуарах кабмина рассказал, рад ли он своему недавнему назначению акимом столицы и ожидаются ли в городской администрации кадровые изменения, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращаясь к Женису Касымбеку журналисты поинтересовались, рад ли он своему назначению акимом Астаны.

Касымбек ответил вопросом на вопрос.

"Что значит "рады"? Если назначили, я буду работать. Это высокое доверие главы государства. Приложу все усилия, знания, опыт, чтобы доверие оправдать. Плюс, есть определенные ожидания у жителей и гостей столицы.

Вопросов много, правительство поддерживает, глава государства на особом контроле держит ситуацию в городе. Поэтому я надеюсь, что многие вопросы будут решены", — заявил он.

Он также рассказал, следует ли ожидать кадровых перестановок в горакимате.

"Нет, никого не привезу. Никого менять не буду. До конца этого года будет (встреча с населением – прим. ред.). Но я уже накануне встречался с дольщиками", — заявил новый аким Астаны.

Напомним, на прошлой неделе Касымбек покинул пост акима Карагандинской области. Его преемником на этой должности стал Ермаганбет Булекпаев.

После своего ухода Касымбек обратился к жителям Карагандинской области через соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001175-zhenis-kasymbek-rasskazal-stoit-li-zhdat-kadrovyh-perestanovok-v-akimate-astany/