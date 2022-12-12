Токаев: Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние 5 лет

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Сегодня в Астане на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о социальном самочувствии граждан, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

Глава государства заявил, что основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам.

"Продовольственная инфляция превысила 24%. Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет", - завил Токаев.

При этом, по его словам, почти 900 тысяч человек в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными.

"Основной документ в этой сфере – это программа повышения доходов населения. Ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня", - резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева.

Также глава государства высказался об инфляции в стране, отметив, что она достигла исторических максимумов за последние 14 лет.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал катастрофой ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе. По его мнению, к аварии привело замалчивание проблем.

Он также раскритиковал работу кабмина по информированию населения о легализации иностранных авто и высказался о продовольственной безопасности страны и росте цен на продукты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001081-tokaev-realnye-denezhnye-dohody-naseleniya-demonstriruyut-samye-nizkie-tempy-rosta-za-poslednie-5-let/