Токаев высказался о продовольственной безопасности Казахстана

Овощи. Иллюстративное фото: акимат Алматы

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался о продовольственной безопасности страны и росте цен на продукты. Его слова приводит Telegram-канал пресс-службы президента.

"Касательно вопросов ценообразования. Эта проблема постоянно становится предметом обсуждения. Снижение себестоимости продукции, устранение непродуктивных посредников, доступ к торговым сетям и дешевые оборотные средства – вот основные направления борьбы с ростом цен на продукты.

Первые шаги сделаны – приняты правила форвардного закупа напрямую у товаропроизводителей. Предусмотрено бюджетное финансирование. Вместе с тем многие фермеры не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому вынуждены продавать напрямую ее с поля. Результат – недополученные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию.

Решение заключается в создании инфраструктуры хранения. Однако работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно", - отметил президент.

Он также подчеркнул первостепенную важность продовольственной безопасности страны.

"В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн. Но нужно наверстывать.

Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности правительства и акимов", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня глава государства выразил недовольство работой кабмина по информированию населения о легализации авто с иностранным учетом, а также высказался о ситуации в Экибастузе - произошедшее президент назвал реальной катастрофой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001135-tokaev-vyskazalsya-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-kazahstana/