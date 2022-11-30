Смаилов озвучил требования к руководству АО "АрселорМиттал Темиртау"

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в среду, 39 ноября, провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом, передает официальный Telegram-канал правительства.

В ходе встречи Алихан Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы комбината, занятости работников и безопасности их труда. Он подчеркнул, что нельзя снижать объемы производства и терять рынки сбыта казахстанской продукции.

В свою очередь Виджай Гоял заявил о готовности выполнить все озвученные требования.

Переговоры по дальнейшей деятельности предприятия будут продолжены в ближайшее время.

Напомним, 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. В результате происшествия погибли пятеро шахтеров. После ЧП было заведено уголовное дело и начато расследование.

Позднее комиссия установила 100-процентную вину работодателя в происшествии на шахте. Специалисты пришли к выводу, что причиной аварии на шахте стал большой выброс метана с угольной пылью из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии выбросного пласта Д-6.

Также стало известно, что в списке подозреваемых по делу о ЧП на шахте имени Ленина находятся 26 должностных лиц, в том числе глава "АрселорМиттал Темиртау".

Накануне премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром и указал на недостатки в работе "АрселорМиттал Темиртау", потребовав принять меры.

Сегодня, 30 ноября, представители "АрселорМиттал Темиртау" на официальном сайте компании сообщили о временных изменениях в руководстве, связанных в том числе с трагедией на шахте имени Ленина в Карагандинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999633-smailov-ozvuchil-trebovaniya-k-rukovodstvu-ao-arselormittal-temirtau/