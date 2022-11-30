Кадровые перестановки произошли в руководстве "АрселорМиттал Темиртау" после ЧП на шахте

Фото: АрселорМиттал

Представители "АрселорМиттал Темиртау" на официальном сайте компании сообщили о временных изменениях в руководстве, связанных в том числе с трагедией на шахте имени Ленина в Карагандинской области.

"АрселорМиттал Темиртау" информирует о временных изменениях в руководстве компании. Отчет Государственной комиссии по расследованию аварии на шахте Ленина 3 ноября стал основой для принятия этих важных решений в "АрселорМиттал Темиртау". Мы глубоко сожалеем и скорбим о наших безвременно ушедших коллегах во время аварии", – говорится в сообщении.

Так, Биджу Наир и Джелсон Батиста были назначены советниками вице-президента "АрселорМиттал", гендиректора "АрселорМиттал СНГ" Виджая Гояла. Они немедленно вступили в должности.

"Это позволит им полностью сосредоточиться на текущей ситуации и расследовании причин аварии на шахте Ленина 3 ноября", – подчеркнули в компании.

При этом Владимир Яблонский был назначен исполняющим обязанности гендиректора АО "АрселорМиттал Темиртау", а Виктор Гафиулов – исполняющим обязанности главного исполнительного директора горнорудного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" с немедленным вступлением их в должности.

"Господин Яблонский В.И. и господин Гафиулов В.В. обладают глубокими знаниями и многолетним опытом работы в Темиртау чтобы обеспечить бесперебойную работу компании", – добавили представители "АрселорМиттал Темиртау".

Виктор Викторович Гафиулов имеет стаж работы в горнорудной индустрии более 20 лет. По образованию горный инженер.

Трудовую деятельность начал в Балаклавском рудном управлении в 2000 году и прошел путь от маркшейдера карьера до директора по производству.

С 2014 года работал директором рудника "Атансор" ТОО "Оркен" АО "АрселорМиттал Темиртау", на разрезе "Кентобе".

С 2017 года возглавляет горнорудное предприятие "Оркен".

Владимир Иванович Яблонский имеет 33-летний опыт работы в металлургической отрасли.

После окончания учебы в Карагандинском металлургическом институте начал свою профессиональную карьеру на Карагандинском металлургическом комбинате (сейчас "АрселорМиттал Темиртау") в 1989 году.

В разные годы возглавлял конвертерный цех, был директором по производству стали, директором по первому переделу.

До сегодняшнего назначения работал в должности директора по производству стального департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" и в мае 2022 года был повышен до уровня генерального менеджера группы компаний ArcelorMittal.

Напомним, вчера премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и уже бывшим генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром. Он указал на недостатки в работе компании и потребовал принять меры.

Напомним, что 3 ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. Погибли пятеро шахтеров. После ЧП было заведено уголовное дело и начато расследование.

Позже комиссия установила 100-процентную вину работодателя в происшествии на шахте. Эксперты пришли к выводу, что причиной аварии на шахте стал большой выброс метана с угольной пылью из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии выбросного пласта Д-6.

Также стало известно, что глава "АрселорМиттал Темиртау" вошел в список подозреваемых по делу о ЧП на шахте имени Ленина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999623-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-rukovodstve-arselormittal-temirtau-posle-chp-na-shahte/